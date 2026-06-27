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«Челси» устно согласовал контракт с Гранитом Джакой — Sky Sports

«Челси» устно согласовал контракт с Гранитом Джакой — Sky Sports
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Лондонский «Челси» достиг устного соглашения с полузащитником Гранитом Джакой по условиям личного контракта. Об этом сообщил Sky Sports.

«Синие» уже вступили в переговоры с руководством «Сандерленда». При этом в трансфере швейцарского хавбека лично заинтересован главный тренер Хаби Алонсо, который активно настаивает на подписании игрока. Кроме того, в услугах швейцарца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провёл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. Действующее соглашение Джаки с «Сандерлендом» рассчитано до лета 2028 года.

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