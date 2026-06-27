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Дидье Дешам вернулся в расположение сборной Франции — Le Parisien

Дидье Дешам вернулся в расположение сборной Франции — Le Parisien
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернулся в расположение национальной команды после отъезда, связанного со смертью матери, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что у Дешама умерла мать, и специалист покинул расположение национальной команды, базирующейся в США, чтобы быть как можно ближе к своим родным и присутствовать на похоронах. Специалист пропустил матч 3-го тура группы I, в котором его команда разгромила сборную Норвегии со счётом 4:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Сборная Франции набрала девять очков после трёх матчей, заняла первое место в группе I и в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встретится со Швецией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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