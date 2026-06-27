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Полузащитник «Зенита» Ерохин прокомментировал победу команды над «Ленинградцем»

Полузащитник «Зенита» Ерохин прокомментировал победу команды над «Ленинградцем»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Ленинградцем» (4:0). Футболист в этой игре отметился дублем.

— Александр, с победой, с дублем! Наверное, хорошее настроение после первой предсезонной встречи? Делитесь впечатлениями!
— Для нас ничего не меняется — мы продолжаем забивать мячи (смеётся). Сегодня был первый контрольный матч, нам важно было в нём победить для хороших эмоций. С учётом нагрузок на сборах и наработок, которые постепенно появляются в тренировочном процессе, это был хороший спарринг.

— Вопрос по нагрузкам. Как ощущения после первого матча после длительной паузы?
— Вполне нормально, можно было и больше сыграть, но для первой игры 45 минут для каждого игрока — в самый раз. Будем продолжать готовиться, нам предстоят интересные тесты, весь фокус на них сейчас, — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба с берегов Невы.

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