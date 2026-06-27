Ловчев: не считаю переход Сперцяна в Саудовскую Аравию предательством футбола

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Аль-Ахли» заплатит за Сперцяна «Краснодару» € 25 млн.

«Не считаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — предательство футбола. Сейчас там играет много великих футболистов, у которых можно многому поучиться. Тут вопрос только к Сперцяну, он вырос как футболист в «Краснодаре» и должен что-то ему отдать. Так он и отдал — стали чемпионами, занимали второе место. Главное, чтобы не получилось, как у Захаряна, потому что он испортил свою карьеру в самые лучшие годы.

Надо играть с сильными, чтобы расти как футболист. Если он считает, что будет там прогрессировать, тогда правильно. А все эксперты, которые поиграли в футбол — Аршавин и так далее, мы считаем, что российский футбол приостановился в развитии», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.