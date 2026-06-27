Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» является главным претендентом на одного из лидеров «Монако» — Романо

«ПСЖ» является главным претендентом на одного из лидеров «Монако» — Романо
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» стал главным претендентом на нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что парижане лидируют в гонке за подписание футболиста, их конкурентами являются два клуба английской Премьер-лиги. С высокой долей вероятности монегаски получат предложения по игроку уже в ближайшее время.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Аклиуш забил семь голов и отдал 11 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Игрок является воспитанником «Монако», он находится в системе клуба с 2017 года.

Материалы по теме
Форвард «Монако» и сборной США Балогун хочет покинуть клуб летом — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android