«ПСЖ» является главным претендентом на одного из лидеров «Монако» — Романо

«Пари Сен-Жермен» стал главным претендентом на нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что парижане лидируют в гонке за подписание футболиста, их конкурентами являются два клуба английской Премьер-лиги. С высокой долей вероятности монегаски получат предложения по игроку уже в ближайшее время.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Аклиуш забил семь голов и отдал 11 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Игрок является воспитанником «Монако», он находится в системе клуба с 2017 года.