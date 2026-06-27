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Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Ривер Плейт» — Грова

Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Ривер Плейт» — Грова
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Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес может продолжить карьеру в аргентинском «Ривер Плейт», сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Аргентинский клуб заплатит «Краснодару» за футболиста € 450 тыс. Зарплата игрока в «Ривер Плейт» составит € 1,3 млн, а трудовое соглашение будет рассчитано на три года.

Контракт уругвайца с «Краснодаром» истекает летом следующего года. Гонсалес выступает за клуб Мир Российской Премьер-Лиги с 2024-го. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022-го по август 2024-го. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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