Евгений Ловчев: «Краснодар» и без Сперцяна будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы «Краснодара» в Мир РПЛ в случае ухода из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» будет бороться за чемпионство и без Сперцяна. Там хозяин участвует во всех процессах, кроме тренировочных. Клуб уже вышел на определённый уровень. Конечно, надо докупать игроков, но кого-то найдут. Но вот взяли Перрена, который нам казался интересным, а потом он уехал. Всё равно нужны приобретения, потому что в 11 человек не вытянуть», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что Сперцян перейдёт в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», а «Краснодар» получит за футболиста € 25 млн.