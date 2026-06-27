«Спартак» и «Локомотив» поделили очки в матче 12-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Карина Афанасьева из Курска. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыла нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 52-й минуте полузащитница красно-белых Габриэла Гживиньска сравняла счёт.

После 11 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 23 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе московского клуба 25 очков после 11 игр.