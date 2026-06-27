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Спартак — Локомотив, результат матча 27 июня 2026, счет 1:1, 12-й тур женской Суперлиги

«Спартак» и «Локомотив» поделили очки в матче 12-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Карина Афанасьева из Курска. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 12-й тур
27 июня 2026, суббота. 19:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Коровкина – 1'     1:1 Гживиньска – 52'    

Счёт открыла нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 52-й минуте полузащитница красно-белых Габриэла Гживиньска сравняла счёт.

После 11 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 23 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке, в активе московского клуба 25 очков после 11 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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