Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — об игре «Зенита» и «Ленинградца»: для первого матча это был хороший спарринг

Семак — об игре «Зенита» и «Ленинградца»: для первого матча это был хороший спарринг
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над «Ленинградцем» (4:0) в товарищеском матче, оценив игру нового защитника команды Кевина Андраде.

— Сергей Богданович, поздравляем с победой! Поделитесь, пожалуйста, какие впечатления оставила эта игра?
— Думаю, что все наши игроки находятся в неплохом рабочем тонусе. Игра была неплохой по движению, а по взаимодействию… Не все сегодня играли на своих привычных позициях, не все сочетания игроков мы часто можем увидеть, но полагаю, для первого матча это был хороший спарринг.

— Свои первые 45 минут в футболке «Зенита» сегодня провёл Кевин Андраде. Что можете сказать о нём?
— Пока он так же, как и другие игроки — набирает форму. До этого матча, по тому, как он выступал в «Балтике», было видно, что это качественный игрок, достаточно быстрый, хорошо работает с мячом. Надеюсь, что он нам поможет — пока Кевин выглядит очень прилично, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Ерохин прокомментировал победу команды над «Ленинградцем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android