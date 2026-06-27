Семак — об игре «Зенита» и «Ленинградца»: для первого матча это был хороший спарринг

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над «Ленинградцем» (4:0) в товарищеском матче, оценив игру нового защитника команды Кевина Андраде.

— Сергей Богданович, поздравляем с победой! Поделитесь, пожалуйста, какие впечатления оставила эта игра?

— Думаю, что все наши игроки находятся в неплохом рабочем тонусе. Игра была неплохой по движению, а по взаимодействию… Не все сегодня играли на своих привычных позициях, не все сочетания игроков мы часто можем увидеть, но полагаю, для первого матча это был хороший спарринг.

— Свои первые 45 минут в футболке «Зенита» сегодня провёл Кевин Андраде. Что можете сказать о нём?

— Пока он так же, как и другие игроки — набирает форму. До этого матча, по тому, как он выступал в «Балтике», было видно, что это качественный игрок, достаточно быстрый, хорошо работает с мячом. Надеюсь, что он нам поможет — пока Кевин выглядит очень прилично, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.