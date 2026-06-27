Тренер «Зенита» Семак: молодые игроки знают многое, тренируются с нами достаточно часто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Ленинградцем» (4:0) высказался о молодых футболистах команды, а также рассказал, в каком режиме работают игроки, выступающие за свои сборные.

— Сегодня мы увидели достаточно много молодых игроков, в том числе Андрей Касаджиков провёл на поле весь матч. Насколько они успели за эту неделю нужные требования впитать?

— Они не первый раз присоединяются к нашей команде — они знают многое, тренируются с нами достаточно часто. Сегодня Андрей Мостовой не смог сыграть, у него есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому Касаджикову пришлось одному провести весь матч. Мы оценили его состояние и решили, что он вполне на это способен. Молодые ребята работают, пытаются проявить свои сильные качества, чтобы как можно чаще появляться в составе главной команды.

— Мы видели, что российские сборники наблюдали за этой игрой. У них ещё облегчённый режим или они уже приступили к тренировкам?

— Они приступили к тренировкам, так же, как и Барриос с Венделом, которые занимаются по своей программе. Скоро все начнут тренироваться в общей группе, а в следующих играх Барриос и Вендел, вероятно, смогут сыграть — у нас добавятся два игрока. Затем к ним присоединятся Глушенков, Дивеев и Адамов, а также Алип с Дркушичем — последние двое приедут немного позже, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.