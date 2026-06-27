«Ахмат» разгромил ОФК в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли грозненский «Ахмат» и сербский ОФК из Белграда. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Радомир Антич» в Ужице, Сербия.

Эгаш Касинтура открыл счёт на восьмой минуте и вывел вперёд команду из Грозного. На 29-й минуте Касинтура оформил дубль. На 81-й минуте третий гол «Ахмата» забил Алексей Касаджиков.

По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 37 очков. В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата грозненцы на выезде встретятся с «Локомотивом».