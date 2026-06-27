Инсайдер Романо подтвердил переход Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли»

Журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х подтвердил переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Отмечается, что сделка между «Краснодаром», представителями игрока и «Аль-Ахли» завершена. Сумма трансфера составит $ 25 млн, медицинское обследование игроком пройдено.

Также сообщается, что «Комо», об интересе которого к игроку ранее сообщали СМИ, никогда не вёл переговоров по переходу.

Напомним, Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.