«Арсенал» и «Атлетико» обсуждают обмен с участием Хулиана Альвареса — TEAMtalk

«Арсенал» планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно для усиления атакующей линии. Руководство лондонского клуба рассматривает различные варианты на рынке, в число которых входит форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, сообщает TEAMtalk.

«Арсенал» уже направил испанской стороне первое трансферное предложение и продолжает вести переговоры. При этом руководство «Атлетико» готово рассмотреть вариант с включением футболистов в сделку для снижения стоимости трансфера. В рамках потенциального обмена стороны обсудили кандидатуры Габриэла Мартинелли, Габриэла Жезуса и Леандро Троссарда. Также мадридский клуб запрашивал информацию по Виктору Дьёкерешу и Итану Нванери.

Для спортивного директора «Арсенала» Андреа Берты Хулиан Альварес является одной из приоритетных целей на рынке. Со стороны «Атлетико» предпочтительным вариантом в случае продажи игрока остаётся его переход в «Арсенал» или в «Пари Сен-Жермен».