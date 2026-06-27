Ловчев: желаю Джикии только всего хорошего в «Локо» — в «Спартаке» служил верой и правдой

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в московский «Локомотив».

«Очень много говорят: «А где Джикия сейчас играл? Что он там делал?» Георгий — хороший футболист, выступал за сборную России, опытный защитник. А в защите проблемы везде, в том числе в «Спартаке» и «Зените». Он верой и правдой служил «Спартаку», поэтому могу пожелать ему только всего хорошего. Не думаю, что он дорого стоил, а такого опытного игрока в команде нужно иметь.

Пример — Зобнин. По большому счёту он же такой выдающийся футболист, но он человек, который правильно себя ведёт, лидер команды и раздевалки. Такие нужны», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», пермский «Амкар», московский «Спартак», подмосковные «Химки» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в турецкой Суперлиге и забил два гола.