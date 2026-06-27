Созин: переход Сперцяна из «Краснодара» в Саудовскую Аравию — взвешенное решение Галицкого

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о вероятном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Многим решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию покажется непопулярным. Дескать, не дождался Англии, Испании или Италии. Уехал за деньгами.

Во-первых, уехать за деньгами – это тоже большое дело. Это тоже цель. И ей не брезгуют звёзды, которые сейчас, кстати, играют на ЧМ. За самые топовые сборные. Сперцян теперь будет играть с ними и против них, не так уж и плохо.

Во-вторых, не надо недооценивать фигуру Галицкого. Для Эдуарда это очень значимый человек. Уважаемый, думаю, даже любимый. И трансфер Сперцяна из «Краснодара» в Саудовскую Аравию – взвешенное решение Галицкого. Он понимал: предложения из Европы можно было ждать ещё долго, его могло бы и вовсе не быть. А финансово оно вряд ли бы было похоже на предложение «Аль-Ахли». Мы отстранены, сборная Армении не блистает, РПЛ всё же лига в своём соку – зачем европейскому клубу платить за Эдуарда большие деньги?

Это не спонтанное решение. И Галицкий его поддержал. Сперцян поиграет с мировыми звёздами, всё так же будет ездить в сборную, заработает на всю жизнь. Заработал и «Краснодар». А чемпионом его Эдуард уже сделал.

Дай бог, чтобы у Сперцяна всё получилось. Ему можно только сказать спасибо и пожелать удачи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.