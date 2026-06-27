Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Узбекистана на победу в матче с ДР Конго

Суперкомпьютер Opta оценил расклад сил в матче 3-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Об этом сообщил Opta Analyst.

По итогам 25 тыс. симуляций алгоритм выдал результат, согласно которому в данном противостоянии фаворитом является национальная команда ДР Конго с вероятностью на победу в 48,9%. Шансы на победу Узбекистана составили 26,8%, вероятность ничьей оценивается в 24,3%.

После двух туров ДР Конго, набрав одно очко, находится на третьем месте в турнирной таблице группы K, у Узбекистана нет набранных очков, команда располагается на четвёртой строчке. Колумбия с шестью очками занимает первое место в группе. Португалия — вторая, в её активе четыре очка.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.