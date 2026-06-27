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Созин: за Сафонова и Сперцяна «Краснодар» получил € 45 млн — академия Галицкого работает

Созин: за Сафонова и Сперцяна «Краснодар» получил € 45 млн — академия Галицкого работает
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Футбольный эксперт Андрей Созин оценил трансфер голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» и анонсированный переход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Не могу сказать, что трансфер Сперцяна — со знаком минус. У «Краснодара» остаются свои воспитанники, академия работает. За Сафонова и Сперцяна получили € 45 млн — академия Галицкого работает. И ведь были и другие трансферы, просто не первой величины. Всё, созданное с нуля, у Галицкого окупается.

А таланты в РПЛ появляются и ещё будут появляться. Батраков, Кисляк, будут и ещё ребята. Потом уедут, всё рано или поздно уезжают. Это жизнь, ничего страшного тут нет. А за клуб и Сперцяна можно порадоваться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Переход Сперцяна в Саудовскую Аравию ранее анонсировали СМИ и подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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