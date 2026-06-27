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Девушка Коди Гакпо сообщила о потере ребёнка

Девушка Коди Гакпо сообщила о потере ребёнка
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Ноа ван дер Бей, девушка нападающего «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо, рассказала о потере ребёнка.

«С разбитыми сердцами мы делимся разрушительной новостью, что наш малыш ушёл во время беременности. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Элайя Рафаэль Гакпо. Любим. Навсегда наш сын.

Мы пошли в церковь, чтобы зажечь свечу. После этого мы пошли с нашим сыном Самуэлем на церковную площадку. Там был только один ребенок. Его звали Элайя. Не могло быть более красивого знака от бога. Он напомнил нам, что наш маленький мальчик всегда в нашем сердце», – написала ван дер Бей в своём аккаунте в социальных сетях.

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