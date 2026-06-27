Стали известны финалисты седьмого сезона Медиалиги

Завершились ответные матчи 1/2 финала седьмого сезона Медиалиги, в которых встречались 2DROTS и ФК «10», а также «СКА-Ростов» и «Амкал». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты ответных матчей 1/2 финала седьмого сезона Медиалиги:

ФК «10» — 2DROTS — 2:2;

«Амкал» — «СКА-Ростов» — 0:2 (2:4 пен.).

В первых матчах 1/2 финала ФК «10» победил 2DROTS (0:0, 7:6 пен.), а «Амкал» одержал победу над «СКА-Ростов» (3:1). Таким образом в финале турнира встретятся ФК «10» и «СКА-Ростов».

Финальный матч седьмого сезона Медиалиги состоится 4 июля.

Действующим победителем турнира является «Амкал». В финале прошлого года команда одолела «БроукБойз» со счётом 2:0.