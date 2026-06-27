Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Португалии и Колумбии на победу в матче ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Португалии и Колумбии на победу в матче 3-го тура группы К чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst.

По полученным данным шансы Португалии на победу составляют 48,9%. Вероятность победы сборной Колумбии составляет 26%.

После двух сыгранных матчей в группе К Колумбия набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Португалия заработала четыре очка и располагается на второй строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).