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Евгений Ловчев ответил на вопрос о перспективах «Спартака» в новом сезоне

Евгений Ловчев ответил на вопрос о перспективах «Спартака» в новом сезоне
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы красно-белых в сезоне-2026/2027.

— От «Спартака» всегда ожидания высокие. Трудно сказать, какие перспективы в новом сезоне, смотря кто останется и кого купят. Сейчас команды создаются на год, а потом распродают. Бесков говорил: «Мне надо полгода, чтобы создать команду».

— Карседо за полгода создал?
— Результат хороший дал, Кубок выиграли. Болельщиков нужно подпитывать победами. Но как будет дальше — трудно сказать, — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 23 мая 2026 года «Спартак» победил «Краснодар» в матче за Кубок России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». По итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занял четвёртое место с 52 очками. Команду возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.

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