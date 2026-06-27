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«Челси» отклонил предложение «Комо» о трансфере Чалобы — Романо

«Челси» отклонил предложение «Комо» о трансфере Чалобы — Романо
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«Челси» ответил отказом на предложение «Комо» о покупке центрального защитника Трево Чалобы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, лондонцы ответили итальянскому клубу, что € 25 млн — недостаточно весомое предложение за футболиста. «Синие» понимают, что на игрока претендуют многие команды, в числе таковых есть и миланский «Интер».

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. На данный момент защитник находится в расположении сборной Англии, в составе которой принимает участие в чемпионате мира — 2026.

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