«Челси» отклонил предложение «Комо» о трансфере Чалобы — Романо

«Челси» ответил отказом на предложение «Комо» о покупке центрального защитника Трево Чалобы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, лондонцы ответили итальянскому клубу, что € 25 млн — недостаточно весомое предложение за футболиста. «Синие» понимают, что на игрока претендуют многие команды, в числе таковых есть и миланский «Интер».

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. На данный момент защитник находится в расположении сборной Англии, в составе которой принимает участие в чемпионате мира — 2026.