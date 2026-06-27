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«Нашёл свою фамилию на стенах «Ацтеки». Ловчев — о матчах ЧМ-2026 в Мексике

«Нашёл свою фамилию на стенах «Ацтеки». Ловчев — о матчах ЧМ-2026 в Мексике
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал об интересной детали, которую он заметил во время посещения мексиканского стадиона «Ацтека», на котором играл в составе сборной СССР.

«За год до чемпионата мира в 2018 году оргкомитет попросил меня съездить в Мехико на конгресс ФИФА, который впервые проводил Инфантино. В один из дней был матч ветеранов, нас привезли на «Ацтеку», конечно, его уже перестроили с тех времён, когда я там играл. Нас завели под трибуны, куда приезжают автобусы, мы идём по тоннелю, а там какие-то фамилии написаны. Я спрашиваю: «Это что?» Оказывается, это фамилии тех, кто когда-то там играл. И я себя нашёл. Была радость внутри. Когда смотришь матчи чемпионата мира, воспоминания приходят, даже глядя на Гвадалахару, хотя там не играл», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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