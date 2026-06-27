Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ — источник

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года, сообщает журналист Мартин Чаркеро на своей странице в социальной сети Х.

Каждому игроку придётся вернуться с чемпионата мира из США коммерческим рейсом.

Сборная Уругвая набрала два очка после трёх матчей и заняла третье место в группе Н. Победителем группы стала сборная Испании, заработавшая семь очков. Второе место заняла команда Кабо-Верде, набравшая три очка. Сборная Саудовской Аравии расположилась на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).