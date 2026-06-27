Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Колумбии Лоренсо поделился ожиданиями от матча с Португалией на ЧМ-2026

Тренер сборной Колумбии Лоренсо поделился ожиданиями от матча с Португалией на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем матче с национальной командой Португалии на чемпионате мира — 2026. Встреча состоится в воскресенье, 28 июня, в 2:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаем, что у Португалии отличная команда и отличный тренер, поэтому не можем полагаться на случайность. Это сыгранный коллектив, думаю, что нас ждёт большой матч. Мы намерены придерживаться собственного стиля и сохранять свою игровую модель, несмотря на то, что противостоять нам будет соперник с другими характеристиками. Португальцы используют средний блок, ориентированы на владение мячом и умеют продвигать его вперёд для завершения атак. Они очень хорошо организованы, у них сильный тренерский штаб, а весь состав укомплектован игроками элитного уровня», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главный тренер Португалии Мартинес высказался перед матчем с Колумбией на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android