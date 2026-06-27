Тренер сборной Колумбии Лоренсо поделился ожиданиями от матча с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем матче с национальной командой Португалии на чемпионате мира — 2026. Встреча состоится в воскресенье, 28 июня, в 2:30 мск.

«Знаем, что у Португалии отличная команда и отличный тренер, поэтому не можем полагаться на случайность. Это сыгранный коллектив, думаю, что нас ждёт большой матч. Мы намерены придерживаться собственного стиля и сохранять свою игровую модель, несмотря на то, что противостоять нам будет соперник с другими характеристиками. Португальцы используют средний блок, ориентированы на владение мячом и умеют продвигать его вперёд для завершения атак. Они очень хорошо организованы, у них сильный тренерский штаб, а весь состав укомплектован игроками элитного уровня», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.