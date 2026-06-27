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Главный тренер Португалии Мартинес высказался перед матчем с Колумбией на ЧМ-2026

Главный тренер Португалии Мартинес высказался перед матчем с Колумбией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался перед матчем 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) 28 июня. В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша подготовка к матчу с Колумбией началась ещё в марте, когда играли с Мексикой. Мы уже провели 13 тренировок здесь, в Майами, и план состоял в том, чтобы остаться здесь и подготовиться к матчу с Колумбией, учитывая особенности поля и стадиона. Это матч, к которому мы готовились лучше всего», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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