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Стал известен характер травм игроков сборной Испании Йереми Пино и Нико Уильямса — MD

Стал известен характер травм игроков сборной Испании Йереми Пино и Нико Уильямса — MD
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Нападающие сборной Испании Йереми Пино и Нико Уильямс прошли медицинское обследование после матча 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0), результаты оказались более благоприятными, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

У Йереми Пино рентгенологическое обследование исключило перелом, игрок получил растяжение акромиоклавикулярного сустава плеча, у Нико Уильямса диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги.

Сообщается, что оба футболиста имеют шансы продолжить выступление за сборную Испании в рамках нынешнего мирового первенства, если команда дойдёт до более поздних стадий соревнования.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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