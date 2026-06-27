Стал известен характер травм игроков сборной Испании Йереми Пино и Нико Уильямса — MD

Нападающие сборной Испании Йереми Пино и Нико Уильямс прошли медицинское обследование после матча 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0), результаты оказались более благоприятными, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

У Йереми Пино рентгенологическое обследование исключило перелом, игрок получил растяжение акромиоклавикулярного сустава плеча, у Нико Уильямса диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги.

Сообщается, что оба футболиста имеют шансы продолжить выступление за сборную Испании в рамках нынешнего мирового первенства, если команда дойдёт до более поздних стадий соревнования.