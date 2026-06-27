Хорватия — Гана: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступит Дрю Фишер (Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.

Гана: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семеньо, Сулемана.

После двух туров группы L сборная Хорватии набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Гана с четырьмя очками располагается на второй строчке. На первом месте находится Англия (4), на четвёртом — Панама (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.