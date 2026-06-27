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Панама — Англия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026, 28 июня 2026

Панама — Англия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026
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В воскресенье, 28 июня, состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Панама: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Пума, Барсенас, Родригес.

Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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