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«Нам противостоял хороший соперник». Тренер «Торпедо» Сторожук — о победе над «Динамо»

«Нам противостоял хороший соперник». Тренер «Торпедо» Сторожук — о победе над «Динамо»
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Главный тренер московского «Торпедо» Александр Сторожук прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со столичным «Динамо» (2:0).

— Сегодня была игра с «Динамо» — командой Сандро Шварца, с которым вы хорошо знакомы. Поделитесь своими впечатлениями от матча по горячим следам.
— Да, с Сандро мы знакомы. Желаю ему хорошей, плодотворной работы. Уверен, если дать ему время — многое получится. Рад был повидать его, конечно.

Что касается игры, нам противостоял хороший соперник. Дело в настрое. Мы регулярно обсуждаем настрой, но когда играем с командой Премьер-Лиги, почему-то на эту тему даже не разговариваем — ребята сами выкладываются по полной. Вот этого «переноса» и разделения по настрою в зависимости от уровня соперника не должно быть. Скажу команде, что такой настрой должен сохраняться всегда — мы не имеем права снижать к себе требования.

Организация игры местами была довольно неплохой, мне понравилось. Что касается результата — думаю, мы наиграли на гол-два больше, были хорошие моменты, где-то чуть не хватило индивидуального мастерства.
Разделили игровое время между составами: сегодня кто-то сыграл 65 минут, кто-то меньше — из-за переноса игры стартового тура на 13 июля нам пришлось слегка сдвинуть график подготовки.

Изначально мы планировали, ориентируясь на 11-е число, поэтому добавили ещё одну игру с нагрузкой на 30 июня — там, где сегодня кто-то сыграл 25 минут, в следующий раз сыграет уже 65. Так постараемся компенсировать эту работу для всех, чтобы нагрузка была равномерной. И уже на четвёртый контрольный матч будем выходить в полном соответствии с соревновательным графиком — готовиться непосредственно к первому официальному матчу сезона, — приводит слова Сторожука официальный сайт чёрно-белых.

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