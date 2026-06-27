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«Они украли мечту нации». Ибрагимович — об отменённом голе Ирана в матче с Египтом на ЧМ

«Они украли мечту нации». Ибрагимович — об отменённом голе Ирана в матче с Египтом на ЧМ
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался об отменённом голе сборной Ирана в матче с Египтом на чемпионате мира 2026 года (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

«Именно поэтому люди теряют веру в VAR. Нам говорили, что он был создан для устранения очевидных ошибок, но он продолжает порождать ещё большие споры на самой большой футбольной арене. Это просто недопустимо.

Я пересматривал повтор снова и снова, и до сих пор не понимаю, как они могли объявить офсайд. Если вы собираетесь отменить гол, который может решить судьбу страны на чемпионате мира, вы должны быть уверены на 100%, а не гадать, глядя в экран. Миллионы иранцев праздновали, что они считали историческим моментом, только чтобы увидеть, как группа арбитров отменила его за считанные секунды. Они не просто отменили гол, они украли мечту нации», — приводит слова Ибрагимовича AS.

На 90+3-й минуте со стандарта прошёл навес в штрафную Египта. Полузащитник Мохаммад Горбани пробил в игрока сборной Египта, мяч отскочил к защитнику Шодже Халилзаде, который в падении добил его в сетку ворот. Судья матча Шимон Марциняк отменил взятие ворот из-за офсайда после просмотра VAR.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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