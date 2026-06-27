«Это идиотский жест». Генич — о замене Вальверде в матче Уругвай — Испания на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о замене полузащитника сборной Уругвая Федерико Вальверде в матче с командой Испании на чемпионате мира 2026 года. Победу в этой встрече одержали испанцы со счётом 1:0.

— Лихорадки уругвайские, когда Бьелса убирает Муслеру в перерыве. Вообще что происходит?

— Ну, самое главное — не Муслера в перерыве, Муслера сам себя заменил, а то, что он убрал Вальверде. Когда убираешь в такой игре, проигрывая 0:1, своего вождя, своего лидера…

— Ну, это жест отчаяния, может быть?

— Это идиотский жест. Потому что даёшь сигнал команде: «Вот я убрал капитана, выпустил ещё одного нападающего. Ну, вот как-то без него справляйтесь». Мне кажется Бьелса совсем поплыл, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса заменил Вальверде на 56-й минуте встречи. Вместо него вышел форвард Федерико Виньяс.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).