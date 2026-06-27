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«Плющенко старается, а Смолов ещё не включился». Защитник «Сочи» — о медийном турнире

«Плющенко старается, а Смолов ещё не включился». Защитник «Сочи» — о медийном турнире
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от 2-го тура медийного турнира по футболу «Свои Плюсы| Уличный футбол». Литвинов посмотрел игру между командами Smol Squad и «Союз Чемпионов» (5:7).

«Честно, интересно. Прикольная атмосфера, классный формат, есть футболисты, играющие в РПЛ, так что интересно всё это посмотреть. Евгений Плющенко очень старается за любителей, а вот Фёдор Смолов, по-моему, ещё не включился. Но вот во втором тайме его команда Smol Squad начала играть раньше и сумела забить», — сказал Литвинов после матча.

Формат турнира подразумевает одновременное нахождение на поле четверых полевых игроков и одного вратаря у каждой команды. Допускается неограниченное число замен.

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