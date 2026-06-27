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В старте Англии в матче с Панамой впервые на ЧМ выйдут четыре игрока из зарубежных клубов

В старте Англии в матче с Панамой впервые на ЧМ выйдут четыре игрока из зарубежных клубов
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В стартовом составе сборной Англии в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамой впервые на мировых первенствах выйдут четыре игрока не из английских клубов. Об этом сообщает аккаунт OptaAnalyst в социальной сети X. Игра пройдёт завтра, 28 июня, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Перерыв
0 : 0
Англия

Джарелл Куанса и Гарри Кейн выступают в составе немецких «Байера» и «Баварии». За испанские «Барселону» и мадридский «Реал» играют Маркус Рашфорд и Джуд Беллингем.

Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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