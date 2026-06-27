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Стало известно имя основного претендента на пост тренера сборной Уругвая — Radio Mitre

Стало известно имя основного претендента на пост тренера сборной Уругвая — Radio Mitre
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Аргентинский тренер Марсело Гальярдо может возглавить сборную Уругвая. Об этом сообщил Radio Mitre в социальной сети X.

Ранее уругвайская национальная команда покинула чемпионат мира — 2026, ожидается, что Марсело Бьелса уйдёт с поста главного тренера сборной. Отмечается, что Гальярдо является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Сборная Уругвая набрала два очка после трёх матчей и заняла третье место в группе Н. Победителем группы стала сборная Испании, заработавшая семь очков. Второе место заняла команда Кабо-Верде, набравшая три очка. Сборная Саудовской Аравии расположилась на четвёртой строчке.

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