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Панама — Англия: после первого тайма счёт 0:0 в матче чемпионата мира по футболу — 2026

Панама — Англия: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Перерыв
0 : 0
Англия

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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