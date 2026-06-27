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«Англичане — это команда слабаков». Губерниев — перед матчем с Панамой на ЧМ

«Англичане — это команда слабаков». Губерниев — перед матчем с Панамой на ЧМ
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался перед матчем сборной Англии с командой Панамы на чемпионате мира 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Перерыв
0 : 0
Англия

— Чтобы пробиться в следующую стадию англичанам достаточно сыграть вничью. Это, понятное дело, касается прямого попадания. Ну, и, Влад [Радимов], всё-таки англичане – это команда слабаков.

— Почему это?
— Да потому что. Нечего им делать в плей-офф, что они показали в предыдущей игре. Сейчас как соперник из Панамы им покажет, где раки английские зимуют.

— Моё мнение, что у Панамы нет никаких шансов. Более того, это единственная команда, которая гол не забила.
— Сегодня их прорвёт, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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