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Рахимов: у сборной Бельгии нет понимания, что нужно добавить в игре

Рахимов: у сборной Бельгии нет понимания, что нужно добавить в игре
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Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от выступления сборной Бельгии в плей-офф чемпионата мира — 2026.

— Сборная Бельгии — это команда, близкая к дрим-тим?
— Мы уже лет восемь говорим, что они должны что‑то выиграть, но всё никак не складывается. У них нет понимания, что нужно добавить в игре. Когда такая ситуация продолжается долгое время, уже не возникает ощущения, что они смогут выиграть. Они могут пройти один раунд, но дальше, если попадут на более сильного соперника, им будет очень сложно, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бельгии с пятью очками заняла первое место в турнирной таблице группы G.

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