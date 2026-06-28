Капитана Кабо-Верде подозревают в изнасиловании, совершённом в марте 2026 года — Globo

Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша подозревают в изнасиловании переводчицы из Бразилии, которая была приставлена к команде на период товарищеского матча с Чили (2:4) в Новой Зеландии в марте 2026 года, сообщает Globo.

По словам женщины, проживающей в Новой Зеландии, инцидент произошёл 27 марта в отеле Окленда. Мендеш избил её в отеле, начал душить и кусать, а потом изнасиловал. Бразильянка прошла судебно-медицинскую экспертизу и подала заявление в полицию. Расследование по этому делу продолжается. В мае 2026-го она попросила Федерацию футбола Кабо-Верде отстранить игрока от ЧМ-2026, но получила отказ.

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н чемпионата мира 2026 года, набрав три очка.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).