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Капитана Кабо-Верде подозревают в изнасиловании, совершённом в марте 2026 года — Globo

Капитана Кабо-Верде подозревают в изнасиловании, совершённом в марте 2026 года — Globo
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Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша подозревают в изнасиловании переводчицы из Бразилии, которая была приставлена к команде на период товарищеского матча с Чили (2:4) в Новой Зеландии в марте 2026 года, сообщает Globo.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Чили
Окончен
4 : 2
Кабо-Верде
1:0 Бреретон Диас – 16'     1:1 Роша Ливраменто – 21'     1:2 Лопеш Кабрал – 45+3'     2:2 Гутьеррес – 58'     3:2 Лойола – 67'     4:2 Тапия – 79'    
Удаления: нет / Боржеш – 43'

По словам женщины, проживающей в Новой Зеландии, инцидент произошёл 27 марта в отеле Окленда. Мендеш избил её в отеле, начал душить и кусать, а потом изнасиловал. Бразильянка прошла судебно-медицинскую экспертизу и подала заявление в полицию. Расследование по этому делу продолжается. В мае 2026-го она попросила Федерацию футбола Кабо-Верде отстранить игрока от ЧМ-2026, но получила отказ.

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н чемпионата мира 2026 года, набрав три очка.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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