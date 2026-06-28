«Пари НН» объявил о переходе в клуб вратаря Ислама Имамова

Голкипер Ислам Имамов пополнил состав «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

«25-летний вратарь Ислам Имамов и футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» согласовали контракт по схеме «1+1». Ислам – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник местной футбольной школы «Ижорец».

На протяжении последних четырёх лет Имамов был голкипером ФК «СКА-Хабаровск». В сезоне-2025/2026 Ислам вышел на поле в 16 матчах и в четырёх из них оставил ворота своей команды «сухими». Всего новичок «Пари НН» провёл в Первой лиге 79 матчей, 26 из них отыграл «на ноль».

Иса, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде. Успехов и как можно больше побед в составе «Пари НН»! Добро пожаловать!» — сказано в сообщении нижегородского клуба.