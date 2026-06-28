Рашид Рахимов назвал главного фаворита чемпионата мира 2026 года

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Мы выделяем группу атаки у многих команд. Но у французов и позиционная атака даётся хорошо, потому что каждый из футболистов может в атаке обыграть один в один, создать численное преимущество. Усман Дембеле, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе, Дезире Дуэ. Мы видим команду, которая очень стабильна во всех компонентах игры. А как они убегают в контратаки и какой обладают скоростью! Ни одной такой команды пока я не видел. Французы пока выглядят так, что они находятся над всеми другими», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Франции заняла первое место в группе I, набрав девять очков в трёх матчах. Французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).