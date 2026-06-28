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Колумбия — Португалия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026, 28 июня 2026

Колумбия — Португалия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026
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В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
1-й тайм
0 : 0
Португалия

Стартовые составы команд

Колумбия: Варгас, Лукуми, Ариас, Пуэрта, Санчес, Мачадо, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Кордоба.

Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Диаш, Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Феликс, Нету, Роналду.

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. У сборной Узбекистана нет в активе очков, команда находится на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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