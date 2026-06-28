Колумбия — Португалия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

Колумбия: Варгас, Лукуми, Ариас, Пуэрта, Санчес, Мачадо, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Кордоба.

Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Диаш, Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Феликс, Нету, Роналду.

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. У сборной Узбекистана нет в активе очков, команда находится на четвёртой строчке.