Инсайдер Скира поделился подробностями будущего контракта Джаки с «Челси»

Полузащитник сборной Швейцарии и «Сандерленда» Гранит Джака согласовал с «Челси» трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2029 года. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, сейчас клубы обсуждают условия трансфера футболиста, «чёрные коты» хотят получить за игрока не менее € 40 млн. Новый этап переговоров состоится в течение ближайших 48 часов.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провёл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.