Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перишич вплотную приблизился к достижению Марадоны на чемпионатах мира

Перишич вплотную приблизился к достижению Марадоны на чемпионатах мира
Комментарии

Иван Перишич проводит свой 20-й матч за сборную Хорватии на чемпионатах мира, и все 20 раз он выходил в стартовом составе, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X. Перишич вышел в старте матча 3-го тура с Ганой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

Среди полевых игроков больше матчей на чемпионатах мира, при этом все — в стартовом составе, провели только:

Паоло Мальдини — 23;
Диего Марадона — 21;
Уве Зелер — 21.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Влашич приблизил победу Хорватии на ЧМ-2026! Модрич пробился в плей-офф. LIVE
Live
Влашич приблизил победу Хорватии на ЧМ-2026! Модрич пробился в плей-офф. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android