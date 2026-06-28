Перишич вплотную приблизился к достижению Марадоны на чемпионатах мира

Иван Перишич проводит свой 20-й матч за сборную Хорватии на чемпионатах мира, и все 20 раз он выходил в стартовом составе, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X. Перишич вышел в старте матча 3-го тура с Ганой.

Среди полевых игроков больше матчей на чемпионатах мира, при этом все — в стартовом составе, провели только:

Паоло Мальдини — 23;

Диего Марадона — 21;

Уве Зелер — 21.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.