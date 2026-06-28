Кордоба из «Краснодара» впервые выйдет в основе Колумбии на ЧМ-2026 — в игре с Португалией

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба впервые появится в стартовом составе сборной Колумбии на чемпионате мира — 2026 в матче 3-го тура группы К с Португалией. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Кордоба принял участие лишь в одном матче колумбийцев. Форвард вышел на замену во встрече 2-го тура с ДР Конго (1:0) и отыграл 32 минуты.

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. У сборной Узбекистана нет в активе очков, команда находится на четвёртой строчке.