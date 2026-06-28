Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (5:1) и установил новый бомбардирский национальный рекорд на мировых первенствах.

Как сообщает телеграм-канал Stata Foot, 33-летний бельгиец стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. На его счету шесть забитых мячей. При этом Лукаку побил рекорд, принадлежавший ранее экс-тренеру команды Марку Вильмотсу, которые на ЧМ-1998 и ЧМ-2002 забил пять мячей в восьми играх.

Всего на текущем турнире Лукаку провёл три матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Бельгия по итогам группового этапа вышла в плей-офф ЧМ-2026.