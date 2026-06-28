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Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ

Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (5:1) и установил новый бомбардирский национальный рекорд на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28'     0:2 Троссард – 50'     0:3 Де Брёйне – 66'     1:3 Джаст – 84'     1:4 Лукаку – 86'     1:5 Салемакерс – 90+4'    

Как сообщает телеграм-канал Stata Foot, 33-летний бельгиец стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. На его счету шесть забитых мячей. При этом Лукаку побил рекорд, принадлежавший ранее экс-тренеру команды Марку Вильмотсу, которые на ЧМ-1998 и ЧМ-2002 забил пять мячей в восьми играх.

Всего на текущем турнире Лукаку провёл три матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Бельгия по итогам группового этапа вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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