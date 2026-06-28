Панама — Англия: Джуд Беллингем открыл счёт после подачи с углового на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем открыл счёт после подачи с углового.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Сборная Англии с четырьмя очками в активе располагается на первой строчке. На втором месте находится команда Ганы (4 очка), на третьем — Хорватия (3).