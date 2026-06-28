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Панама — Англия: Гарри Кейн забил второй гол англичан на 67-й минуте

Панама — Англия: Гарри Кейн забил второй гол англичан на 67-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

На 67-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. Ранее, на 62-й минуте, счёт открыл полузащитник Джуд Беллингем.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Сборная Англии с четырьмя очками в активе располагается на первой строчке. На втором месте находится команда Ганы (4 очка), на третьем — Хорватия (3).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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