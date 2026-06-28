Англия уверенно победила Панаму на ЧМ-2026 и заняла первое место в группе

Завершился матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счётом 2:0 ожержали европейцы.

На 62-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 67-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.