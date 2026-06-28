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Панама — Англия, результат матча 28 июня 2026, счет 0:2, чемпионат мира по футболу 2026

Англия уверенно победила Панаму на ЧМ-2026 и заняла первое место в группе
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Завершился матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счётом 2:0 ожержали европейцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

На 62-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 67-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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