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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на ЧМ

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на ЧМ
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Панамой, который проходит в эти минуты в США и установил новый бомбардирский национальный рекорд на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

32-летний англичанин стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. На его счету 11 забитых мячей. При этом Кейн побил рекорд, принадлежавший ранее Гари Линекеру, которые на ЧМ-1986 и ЧМ-1990 забил 10 мячей в 12 играх.

Всего на текущем турнире Лукаку провёл три матча, в которых забил три мяча. Англия после двух матчей гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. На момент написания новости идёт второй тайм встречи с панамской командой. Счёт пока 2:0 в пользу Англии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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